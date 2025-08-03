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كواليس فيديو مشاجرة بالسلاح في الغربية

06:14 م الأحد 03 أغسطس 2025

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القاهرة - مصراوي:

كشفت تحريات الأجهزة الأمنية ملابسات مقطع فيديو متداول بمواقع التواصل الاجتماعى يتضمن نشوب مشاجرة بين شخصين استُخدم خلالها أحدهما سلاح أبيض بالغربية.

بالفحص أمكن تحديد وضبط طرفى المشاجرة شخصان لهما معلومات جنائية وبمواجهتهما أقرا بحدوث مشادة كلامية إثر حدوث احتكاك فيما بينهما حال سيرهما بمحل الواقعة.

تطورت المشادة إلى مشاجرة تعديا خلالها على بعضهما البعض بالشتم والضرب دون حدوث إصابات، وإشهار أحدهما سلاح أبيض كان بحوزته " تم ضبطه".

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مشاجرة الغربية سلاح أبيض فيديو
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