ضبط صانعة محتوى بدمياط بتهمة نشر فيديوهات خادشة للحياء

05:56 م الجمعة 29 أغسطس 2025

المتهمة

القاهرة - مصراوي:

رصدت الإدارة العامة لحماية الآداب بقطاع الشرطة المتخصصة قيام صانعة محتوى بنشر مقاطع فيديو عبر صفحاتها على مواقع التواصل الاجتماعي، تضمنت ألفاظاً خارجة وتصرفات تتنافى مع قيم المجتمع، إضافة إلى الرقص بملابس خادشة للحياء العام.

وعقب تقنين الإجراءات، تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط المذكورة أثناء تواجدها بدائرة قسم شرطة رأس البر بمحافظة دمياط.

وبمواجهتها، أقرت المتهمة بنشر تلك المقاطع بهدف زيادة نسب المشاهدة وتحقيق أرباح مالية من ورائها.

