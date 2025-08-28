حريق في عقار بالمنيب و3 سيارات إطفاء تنقذ السكان

كتب - محمد شعبان:

اندلع حريق داخل شقة سكنية بمنطقة المنيب غرب الجيزة مساء الخميس.

تلقى مسؤول غرفة عمليات الحماية المدنية بالجيزة إخطارًا من إدارة شرطة النجدة بتصاعد الدخان من عقار بشارع المنجد.

3 سيارات إطفاء دفع بها مدير الإدارة العامة للحماية المدنية بالجيزة إلى محل البلاغ وتبين بالفحص اشتعال النيران بشقة سكنية بالطابق السادس لعقار مكون من 7 أدوار.

وحاصر رجال الدفاع المدني مصدر النيران ومنعوا امتدادها إلى الشقق المجاورة دون تسجيل إصابات.