حريق في عقار بالمنيب و3 سيارات إطفاء تنقذ السكان
08:34 م الخميس 28 أغسطس 2025
كتب - محمد شعبان:
اندلع حريق داخل شقة سكنية بمنطقة المنيب غرب الجيزة مساء الخميس.
تلقى مسؤول غرفة عمليات الحماية المدنية بالجيزة إخطارًا من إدارة شرطة النجدة بتصاعد الدخان من عقار بشارع المنجد.
3 سيارات إطفاء دفع بها مدير الإدارة العامة للحماية المدنية بالجيزة إلى محل البلاغ وتبين بالفحص اشتعال النيران بشقة سكنية بالطابق السادس لعقار مكون من 7 أدوار.
وحاصر رجال الدفاع المدني مصدر النيران ومنعوا امتدادها إلى الشقق المجاورة دون تسجيل إصابات.
