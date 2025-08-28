كتب- أحمد عادل:

جريمة مأساوية شهدتها منطقة المرج، حين أقدم مستأجر وزوجته على قتل مالك عقار بعد تعذيبه وفقأ عينه وتكسير ضلوعه لسرقة أثاث المنزل.

بداية القصة عندما حضر "محمد س" رفقة زوجته وطفلته الرضيعة إلى منطقة المرج بعد مغادرتهم بمحافظة الغربية بسبب خلافات أسرية مع والده، وتعرف الزوج على سمسار عقارات بالمنطقة ليبحث له على سكن.

ذهب السمسار بهم إلى منزل الحاج "بدوي ب" الذي يبلغ من العمر 83 عامًا للسكن في منزله بالطابق الأرضي، وما أن رأى مالك العقار الطفلة الرضيعة رأف بحالتهم وحرر لهم عقد إيجار صوري لكنه لم يتقاضى منهم أجرًا نظير سكنهم.

رأي "بدوي" حالة الأسرة الصعبة وحضورهم إلى السكن دون أي متعلقات، فقام بشراء أثاث مستعمل "مراتب وأطباق" ومن آن لآخر يساعدهم بالنقود.

لم يقدر المستأجر على متطلبات الحياة بالقاهرة فقرر سلك طريق الإجرام بمعاونة زوجته، وأول من قررا سرقته هو مالك العقار.

وفي يوم الجريمة دخلا المتهمين إلى شقة الضحية للعشاء معه، وقاما بتكبيل وشل مقاومته وبدأ في تعذيبه والاعتداء عليه بالضرب وفقأ عينه اليسرى وتكسير ضلوعه إلى أن لفظ أنفاسه الأخيرة، ولاذا المتهمين بالفرار من مكان الواقعة.

وروى نجل الضحية لـ"مصراوي" تفاصيل الجريمة،" أنا مش عارف هما عملوا فيه كده ليه؟ علشان يسرقوا مواعين وكام جنيه، دا كان بيستلف مني أنا وأخواتي علشان يجيب لبنتهم البامبرز ويقولنا على روح أمكم".

وتابع:"جسم والدي من التعذيب كان مفيش عظام كأن عربية داست عليه، دي مش مجرد جريمة سرقة دا انتقام من اللي ساعدهم".

وكانت الأجهزة الأمنية تلقت بلاغًا من أحد الأهالي يفيد بوجود جريمة قتل في دائرة قسم شرطة المرج، وعلى الفور انتقلت قوة أمنية لمكان البلاغ.

وبالانتقال والفحص تبين وجود جثة مالك عقار يُدعى "بدوي ب" مكبلة بالحبال ومصابًا بجروح وكدمات متفرقة بالجسد أودت بحياته، وبإجراء التحريات تبين أن وراء الواقعة مستأجر الطابق الأرضي يُدعى "محمود س." وزوجته لسرقة مقتنيات المنزل، ولاذا بالفرار من مكان الواقعة.