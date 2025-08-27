سكاكين أمام الصيدلية.. الداخلية تكشف تفاصيل فيديو مشاجرة بالمنتزه

كتب - علاء عمران:

كشفت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية ملابسات مقطع فيديو متداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي، ظهر خلاله مشاجرة بين شخصين باستخدام أسلحة بيضاء بالإسكندرية.

وبالفحص، تبين عدم ورود بلاغات في هذا الشأن، وأن المشاجرة وقعت بين "عاطل" وطرف ثانٍ يعمل صيدليًا بدائرة قسم شرطة ثالث المنتزه، بسبب اعتراض الأخير على وقوف الأول أمام الصيدلية محل عمله.

وتبادل الطرفان الاعتداء بالضرب والتلويح بالأسلحة البيضاء دون وقوع إصابات.

وتمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط المتهمين وبحوزتهما سلاحان أبيضان، وبمواجهتهما أقرا بارتكاب الواقعة، وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالهما.