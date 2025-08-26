إعلان

تعيين 48 قاضية مندوب مساعد بمجلس الدولة

07:10 م الثلاثاء 26 أغسطس 2025

مجلس الدولة

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp


كتب - محمود الشوربجي:
اعتمد رئيس الجمهورية حركة التعيينات الجديدة بمجلس الدولة، والتي تضمنت لأول مرة تعيين 48 قاضية من السيدات ضمن دفعة تضم 207 مندوبين مساعدين من دفعة 2021، في خطوة تاريخية نحو تعزيز دور المرأة في السلك القضائي المصري.
ويمثل هذا القرار تحولًا نوعيًا فى تاريخ المجلس منذ تأسيسه، ما يعكس التزام الدولة بدعم تمكين المرأة وتوسيع مشاركتها في الهيئات القضائية العليا.
وجاءت هذه الخطوة عقب اجتياز المرشحات كافة مراحل الفحص والمراجعة التي أقرها المجلس الأعلى لمجلس الدولة، ووفقًا للمعايير القانونية والدستورية المقررة، تأكيدًا على مبدأ المساواة وتكافؤ الفرص بين الجنسين.
ومن المقرر أن تؤدي القاضيات الجدد وأعضاء الدفعة حلف اليمين القانونية أمام رئيس مجلس الدولة، تمهيدًا لمباشرة مهامهم في مختلف دوائر المجلس، ضمن استراتيجية تستهدف تجديد الدماء وتعزيز كفاءة المنظومة القضائية.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

مجلس الدولة السلك القضائي
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:



إعلان

أخبار

المزيد

الثانوية العامة

المزيد

إعلان

كيف تتجنب تحمل الرسوم الجمركية عند شراء هاتف جديد؟
بعد حديث الرئيس.. مجدي الجلاد: يجب على الدولة أن تدعم أصواتًا معارضةً داخل البرلمان
احتجاجات وقطع طرق.. 28 صورة ترصد انتفاضة وقف الحرب في إسرائيل
موعد فسخ جميع عقود الإيجار القديم وتفاصيل الزيادات "سكني - تجاري - إداري"
توقف مصانع مستلزمات طبية.. والشعبة: بسبب عدم سداد الشراء الموحد دفعة مديونياتها