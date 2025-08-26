تعيين 48 قاضية مندوب مساعد بمجلس الدولة



كتب - محمود الشوربجي:

اعتمد رئيس الجمهورية حركة التعيينات الجديدة بمجلس الدولة، والتي تضمنت لأول مرة تعيين 48 قاضية من السيدات ضمن دفعة تضم 207 مندوبين مساعدين من دفعة 2021، في خطوة تاريخية نحو تعزيز دور المرأة في السلك القضائي المصري.

ويمثل هذا القرار تحولًا نوعيًا فى تاريخ المجلس منذ تأسيسه، ما يعكس التزام الدولة بدعم تمكين المرأة وتوسيع مشاركتها في الهيئات القضائية العليا.

وجاءت هذه الخطوة عقب اجتياز المرشحات كافة مراحل الفحص والمراجعة التي أقرها المجلس الأعلى لمجلس الدولة، ووفقًا للمعايير القانونية والدستورية المقررة، تأكيدًا على مبدأ المساواة وتكافؤ الفرص بين الجنسين.

ومن المقرر أن تؤدي القاضيات الجدد وأعضاء الدفعة حلف اليمين القانونية أمام رئيس مجلس الدولة، تمهيدًا لمباشرة مهامهم في مختلف دوائر المجلس، ضمن استراتيجية تستهدف تجديد الدماء وتعزيز كفاءة المنظومة القضائية.