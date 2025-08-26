إعلان

قرار قضائي جديد بشأن المتهمين في واقعة "الثقب الأسود" لاستغلال الأطفال

01:46 م الثلاثاء 26 أغسطس 2025
كتب – صابر المحلاوي:
جدد قاضي المعارضات بمحكمة جنوب الجيزة، حبس المتهمين باستغلال أطفال في أعمال التسول بالواقعة المعروفة إعلاميًا بـ"الثقب الأسود" 15 يومًا على ذمة التحقيقات.
كانت الأجهزة الأمنية كشفت ملابسات منشور تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، مدعومًا بمقاطع فيديو، يظهر فتحة أسفل أحد الكباري الشهيرة تُعرف بـ"الثقب الأسود"، والتي اتخذها المتهمون وكرًا لاستغلال الأطفال في أعمال التسول.
وبالفحص تمكنت قوات الأمن من تحديد المكان المشار إليه بدائرة قسم شرطة الأهرام بمحافظة الجيزة، وبإعداد مأمورية جرى ضبط 20 شخصًا بينهم 8 سيدات و5 أطفال، بالإضافة إلى 7 متهمين لهم معلومات جنائية.
تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وأمرت النيابة بحبسهم 15 يومًا على ذمة التحقيقات.

استغلال الأطفال الثقب الأسود أعمال التسول
