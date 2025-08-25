إعلان

يضربان الناس بالقلم.. القبض على شابين يستقلان موتوسيكل يعتدون على المواطنين | فيديو

04:49 م الإثنين 25 أغسطس 2025

كتب- أحمد أبو النجا:
كشفت أجهزة الأمن بالقاهرة ملابسات مقطع فيديو متداول على مواقع التواصل الاجتماعي يظهر شخصين يستقلان دراجة نارية أثناء التعدي بالضرب على مواطنين بطريقة مهينة، واستعانة أحدهما بشخص ثالث لتصوير الواقعة.
وأوضحت الوزارة في بيان لها، الاثنين، أنه بالفحص تبين عدم ورود أي بلاغات في هذا الشأن، وتم تحديد وضبط الشخصين الظاهرين في الفيديو، وهما عاطلان أحدهما له معلومات جنائية، وكذلك القائم على تصوير المقطع، وهو عاطل له معلومات جنائية، جميعهم مقيمون بالقاهرة.
كما تم ضبط الدراجة النارية المستخدمة في الواقعة، وبمواجهتهم أقروا بارتكاب الواقعة بقصد المزاح وتصويرها لنشرها على صفحاتهم بمواقع التواصل الاجتماعي.
تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

أجهزة الأمن وزارة الداخلية دراجة نارية
