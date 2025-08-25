إعلان

انتخابات الشيوخ 2025.. استمرار فتح لجان الاقتراع للمصريين بالخارج في 24 دولة بأفريقيا وأوروبا | صور

12:58 م الإثنين 25 أغسطس 2025
  • عرض 12 صورة
  • عرض 12 صورة
    انتخابات الشيوخ 2025 (4)
  • عرض 12 صورة
    انتخابات الشيوخ 2025 (3)
  • عرض 12 صورة
    انتخابات الشيوخ 2025 (6)
  • عرض 12 صورة
    انتخابات الشيوخ 2025 (7)
  • عرض 12 صورة
    انتخابات الشيوخ 2025 (9)
  • عرض 12 صورة
    انتخابات الشيوخ 2025 (10)
  • عرض 12 صورة
    انتخابات الشيوخ 2025 (11)
  • عرض 12 صورة
    انتخابات الشيوخ 2025 (12)
  • عرض 12 صورة
    انتخابات الشيوخ 2025 (13)
  • عرض 12 صورة
    انتخابات الشيوخ 2025 (5)
  • عرض 12 صورة
    انتخابات الشيوخ 2025 (1)
background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتب- أحمد أبو النجا:

تواصل لجان الاقتراع بالخارج استقبال الناخبين المصريين في جولة الإعادة لانتخابات مجلس الشيوخ 2025، داخل 24 دولة أفريقية وأوروبية، وسط متابعة مستمرة من غرفة العمليات المركزية بالهيئة الوطنية للانتخابات.

8 دول أفريقية تشهد العملية الانتخابية وهي:

مالاوي (السفارة في مالاوي)، جنوب أفريقيا (السفارة في بريتوريا)، جنوب السودان (السفارة في جوبا)، رواندا (السفارة في كيجالي)، زامبيا (السفارة في لوساكا)، زيمبابوي (السفارة في هراري)، موزمبيق (السفارة في مابوتو)، ناميبيا (السفارة في وندهوك).

وفي أوروبا تستمر العملية في 16 دولة هي:

المجر (بودابست)، ألبانيا (تيرانا)، البوسنة والهرسك (سراييفو)، إسبانيا (مدريد)، إيطاليا (روما والقنصلية في ميلانو)، النمسا (فيينا)، بلجيكا (بروكسيل)، بولندا (وارسو)، سلوفينيا (لوبليانا)، سلوفاكيا (براتسلافا)، فرنسا (باريس والقنصلية في مارسيليا)، سويسرا (بيرن)، صربيا (بلجراد)، كرواتيا (زغرب)، هولندا (لاهاي)، مالطا (فاليتا).

وأكدت الهيئة الوطنية للانتخابات أن غرفتها المركزية تتابع على مدار الساعة انتظام العملية الانتخابية في جميع المقار بالخارج، وعددها 136 مقرًا انتخابيًا في 117 دولة، مع التأكد من توافر التسهيلات اللازمة أمام الناخبين للإدلاء بأصواتهم في جولة الإعادة عن دوائر: الغربية، والإسماعيلية، وبني سويف، والأقصر، والوادي الجديد.

اقرأ أيضا:

انتخابات الشيوخ 2025 | بدء تصويت المصريين في عدد من الدول العربية والآسيوية والإفريقية (صور)

انتخابات الشيوخ 2025 | الوطنية للانتخابات تتابع فتح اللجان في 26 دولة حول العالم

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

انتخابات الشيوخ 2025 مجلس الشيوخ 2025 الهيئة الوطنية للانتخابات
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

أخبار

المزيد

الثانوية العامة

المزيد

إعلان

قفزة جديدة في سعر الدولار مقابل الجنيه خلال تعاملات الاثنين
انخفاض الحرارة.. الأرصاد تكشف موعد انتهاء فصل الصيف
"فخ النجاة".. هل بدأت إسرائيل "التهجير الطوعي" للفلسطينيين من غزة؟