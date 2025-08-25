كتب- أحمد أبو النجا:

تواصل لجان الاقتراع بالخارج استقبال الناخبين المصريين في جولة الإعادة لانتخابات مجلس الشيوخ 2025، داخل 24 دولة أفريقية وأوروبية، وسط متابعة مستمرة من غرفة العمليات المركزية بالهيئة الوطنية للانتخابات.

8 دول أفريقية تشهد العملية الانتخابية وهي:

مالاوي (السفارة في مالاوي)، جنوب أفريقيا (السفارة في بريتوريا)، جنوب السودان (السفارة في جوبا)، رواندا (السفارة في كيجالي)، زامبيا (السفارة في لوساكا)، زيمبابوي (السفارة في هراري)، موزمبيق (السفارة في مابوتو)، ناميبيا (السفارة في وندهوك).

وفي أوروبا تستمر العملية في 16 دولة هي:

المجر (بودابست)، ألبانيا (تيرانا)، البوسنة والهرسك (سراييفو)، إسبانيا (مدريد)، إيطاليا (روما والقنصلية في ميلانو)، النمسا (فيينا)، بلجيكا (بروكسيل)، بولندا (وارسو)، سلوفينيا (لوبليانا)، سلوفاكيا (براتسلافا)، فرنسا (باريس والقنصلية في مارسيليا)، سويسرا (بيرن)، صربيا (بلجراد)، كرواتيا (زغرب)، هولندا (لاهاي)، مالطا (فاليتا).

وأكدت الهيئة الوطنية للانتخابات أن غرفتها المركزية تتابع على مدار الساعة انتظام العملية الانتخابية في جميع المقار بالخارج، وعددها 136 مقرًا انتخابيًا في 117 دولة، مع التأكد من توافر التسهيلات اللازمة أمام الناخبين للإدلاء بأصواتهم في جولة الإعادة عن دوائر: الغربية، والإسماعيلية، وبني سويف، والأقصر، والوادي الجديد.

