كتب- صابر المحلاوي:

أصدر اللواء محمود توفيق، وزير الداخلية، القرارين رقم 1298 و1299 لسنة 2025، بمنح 42 مواطنًا الإذن بالتجنس بجنسيات أجنبية مع الاحتفاظ بالجنسية المصرية، وذلك وفقًا لما نُشر في الجريدة الرسمية في عددها الصادر اليوم الأحد، الموافق 24 أغسطس 2025.

وجاء في نص قرار وزير الداخلية، بعد الاطلاع على الدستور والقانون رقم 26 لسنة 1975 بشأن الجنسية المصرية، والقرار الوزاري رقم 1004 لسنة 2018 بتفويض مساعد الوزير لقطاع شؤون مكتب الوزير في مباشرة اختصاصات وزير الداخلية في هذا الشأن، أنه يُؤذن للمرشحين المدرجين أسماؤهم بالتجنس بالجنسية الأجنبية الموضحة قرين اسم كل منهم، مع بقائهم محتفظين بالجنسية المصرية.

وتضمن القرار الأول (رقم 1298) منح الإذن لـ 21 مواطنًا من محافظات مختلفة؛ حيث جاءت القائمة بدايةً من كريم أحمد محمد مسعد مصطفى، المولود في القاهرة عام 2008 والمأذون له بالتجنس بالجنسية الأمريكية، وانتهاءً بآدم محمود عبد العزيز عبد الرحمن، المولود في روسيا عام 2008 والمأذون له بالتجنس بالجنسية الروسية، مع احتفاظهم جميعًا بالجنسية المصرية.

أما القرار الثاني (رقم 1299) فخصَّص منح الإذن لـ 21 آخرين من محافظات عدة أيضًا، وكان أولهم محمد محمود إبراهيم عبد المجيد من مواليد الإسكندرية، وآخرهم محمد مجدي محمد عباس من مواليد القاهرة، حيث شملت الجنسيات الممنوحة: الأمريكية، الأسترالية، الألمانية، الهولندية، البرازيلية، السودانية، اليمنية، الإسبانية، الأيرلندية، الكندية، والتركية.

ونصّت المادة الثانية من القرار على نشره في الوقائع المصرية بتاريخ 17 يوليو 2025.

يُذكر أن هذه القرارات تأتي ضمن الإجراءات الرسمية لتنظيم منح الجنسية الأجنبية للمواطنين المصريين مع الحفاظ على حقوقهم الوطنية.