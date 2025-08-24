اليوم.. محاكمة 24 متهمًا في قضية "الهيكل الإداري" بالتجمع

كتب- صابر المحلاوي:

تستكمل الدائرة الثانية إرهاب، المنعقدة بمجمع محاكم بدر برئاسة المستشار وجدي عبد المنعم، اليوم الأحد، محاكمة 24 متهمًا في القضية رقم 15071 لسنة 2024 جنايات التجمع، المعروفة إعلاميًا بـ"الهيكل الإداري".

وجاء في أمر الإحالة أن المتهمين الأول والثاني توليا قيادة جماعة إرهابية تأسست بالمخالفة للقانون، خلال الفترة من عام 1992 حتى 29 أكتوبر 2022، بالقاهرة والجيزة وعدة محافظات أخرى، بغرض منع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي والأمن القومي.

وكشفت التحقيقات أن الجماعة دعت إلى تغيير نظام الحكم بالقوة، واستهداف المؤسسات العامة والاعتداء على الأفراد.

ووجهت النيابة للمتهمين من الثالث حتى الأخير تهمة الانضمام إلى جماعة إرهابية مع علمهم بأغراضها، كما أسندت للمتهمين جميعًا ارتكاب جريمة من جرائم تمويل الإرهاب بغرض تنفيذ عمل إرهابي.