

كتب - علاء عمران:

نفذت وزارة الداخلية حملات مرورية موسعة بجميع الطرق والمحاور على مستوى الجمهورية، أسفرت خلال 24 ساعة عن ضبط 120,100 مخالفة متنوعة شملت السير دون تراخيص، تجاوز السرعة، التوقف العشوائي، استخدام الهاتف المحمول أثناء القيادة، بالإضافة إلى مخالفات شروط التراخيص.

وخلال الفحص الطبي لعدد 2,361 سائقًا، تبين تعاطي 145 منهم للمواد المخدرة.

كما واصلت الأجهزة الأمنية حملاتها المكثفة بالطريق الدائري الإقليمي ومناطق الأعمال المحيطة به، حيث تمكنت من ضبط 1,029 مخالفة مرورية مختلفة، بينها تحميل ركاب بالمخالفة، ومخالفات تتعلق بالترخيص وأمن ومتانة المركبات.

وكشفت الفحوص عن تعاطي 17 سائقًا من بين 185 خضعوا للكشف، فيما جرى ضبط 18 محكومًا عليهم بإجمالي 27 حكمًا قضائيًا، والتحفظ على 3 مركبات مخالفة، مع استكمال الإجراءات القانونية حيال جميع المضبوطين.