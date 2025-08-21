الداخلية تكشف تفاصيل فيديو إشعال مالك عقار النيران في عامل بالمعصرة

كتب- علاء عمران:

كشف الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى تضمن قيام أحد الأشخاص بإلقاء مادة قابلة للاشتعال على آخر وإشعال النيران به بمنطقة المعصرة بالقاهرة.

وبالفحص تبين أنه بتاريخ 18 الجارى تبلغ لقسم شرطة المعصرة بمديرية أمن القاهرة من عامل بمطعم مصاب بحروق بحدوث مشادة كلامية بينه وبين مالك العقار محل سكنه، بسبب خلافات مالية بينهما تطورت لمشاجرة قام على إثرها المشكو فى حقه بإلقاء كمية من "البنزين" عليه وإشعال النيران به محدثاً إصابته.

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط المشكو فى حقه، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه لذات الخلافات.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

