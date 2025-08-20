إعلان

حكم من الجنايات بشأن المتهم بابتزاز طارق ريحان

07:00 م الأربعاء 20 أغسطس 2025

الفنان طارق ريحان

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتب- أحمد عادل:

قضت محكمة جنايات الجيزة، ببراءة المتهم بابتزاز الفنان طارق ريحان بنشر فيديوهات خادشة حصل عليها دون وجه حق مقابل مبالغ مالية.

وكانت النيابة العامة أسندت للمتهم تهمة ابتزاز الفنان طارق ريحان، وتهديده بإفشاء أمور خادشة للشرف، وكان ذلك التهديد مصحوبًا بطلب، وهو الحصول منه على مبالغ مالية مقابل عدم إفشاء تلك الأمور، وذلك على النحو المبين بالتحقيقات.

وكان الفنان طارق ريحان قد حرر بلاغًا اتهم فيه أحد الأشخاص بسرقة مقاطع فيديو خاصة من هاتفه المحمول، واستخدامها في تهديده وابتزازه ماليًا مقابل عدم نشرها، وهو ما دفع السلطات لاتخاذ الإجراءات القانونية وإحالة المتهم للمحاكمة.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

محكمة جنايات الجيزة طارق ريحان المتهم بابتزاز طارق ريحان محامي طارق ريحان النيابة العامة
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

أخبار

المزيد

الثانوية العامة

المزيد

إعلان