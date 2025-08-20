حكم من الجنايات بشأن المتهم بابتزاز طارق ريحان

كتب- أحمد عادل:

قضت محكمة جنايات الجيزة، ببراءة المتهم بابتزاز الفنان طارق ريحان بنشر فيديوهات خادشة حصل عليها دون وجه حق مقابل مبالغ مالية.

وكانت النيابة العامة أسندت للمتهم تهمة ابتزاز الفنان طارق ريحان، وتهديده بإفشاء أمور خادشة للشرف، وكان ذلك التهديد مصحوبًا بطلب، وهو الحصول منه على مبالغ مالية مقابل عدم إفشاء تلك الأمور، وذلك على النحو المبين بالتحقيقات.

وكان الفنان طارق ريحان قد حرر بلاغًا اتهم فيه أحد الأشخاص بسرقة مقاطع فيديو خاصة من هاتفه المحمول، واستخدامها في تهديده وابتزازه ماليًا مقابل عدم نشرها، وهو ما دفع السلطات لاتخاذ الإجراءات القانونية وإحالة المتهم للمحاكمة.