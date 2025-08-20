قرار قضائي جديد بشأن سوزي الأردنية بسبب خدش الحياء العام

كتب- أحمد عادل:

جدد قاضي المعارضات حبس البلوجر المعروفة بـ"سوزي الأردنية" 15 يومًا على ذمة التحقيقات، لاتهامها ببث مقاطع فيديو خادشة للحياء العام وإساءة استخدام مواقع التواصل الاجتماعي.

وقررت الجهات المختصة التحفظ على أموال وممتلكات المتهمة على خلفية اتهامها بغسل أموال متحصلة من نشاطها غير المشروع عبر نشر محتوى خادش على "تيك توك".

وطلبت النيابة سرعة إجراء التحريات حول المقاطع المتداولة للمتهمة، والتي تضمنت إيحاءات خادشة.

وكانت الأجهزة الأمنية قد ألقت القبض عليها بالقاهرة بعد ورود بلاغات تتهمها بالترويج لمحتوى منافٍ للآداب العامة، بهدف تحقيق نسب مشاهدة وجني أرباح مالية. وبمواجهتها أقرت بالواقعة.

اقرأ أيضا:

الداخلية تكشف لماذا ألقت القبض على "سوزي الأردنية"؟

بـ حشيش وأفيون.. تفاصيل القبض على "مداهم" بالقليوبية

بعد بيان الداخلية.. تعرف على الاتهامات الموجهة لـ"أم مكة" و"أم سجدة"

القبض على "علياء قمرون" بتهمة الإساءة للآداب العامة