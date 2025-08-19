خلاف بيع وشراء يشعل معركة بـ"سنجة" في حلوان | فيديو

كتب- أحمد أبو النجا:

تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية من كشف ملابسات مقطع فيديو تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي، تضمن نشوب مشاجرة وإشهار سلاح أبيض بالقاهرة.

وقالت الوزارة في بيان لها، اليوم الثلاثاء، إنه بالفحص تبين أنه بتاريخ 16 الجاري ورد بلاغ إلى قسم شرطة حلوان بوقوع مشاجرة بين طرف أول (سمكري "له معلومات جنائية")، وطرف ثانٍ (مالك محل)، مقيمين بدائرة القسم، وذلك لخلافات بينهما حول معاملات بيع وشراء. وعلى إثر ذلك، قام الطرف الأول بإشهار سلاح أبيض محاولًا التعدي على الطرف الثاني دون حدوث إصابات.

وتمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط طرفي المشاجرة، وبحوزة الأول السلاح الأبيض المستخدم في الواقعة. وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه بسبب الخلافات السابقة.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.