حشيش ومقاطع خادشة.. القبض على بلوجر بتهمة نشر فيديوهات مخلة

كتب- عاطف مراد:

ألقت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية القبض على بلوجر بتهمة نشر مقاطع فيديو خادشة للحياء، وذلك في إطار جهود مكافحة الجرائم المنافية للآداب العامة.

وأكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لحماية الآداب بقطاع الشرطة المتخصصة، قيام إحدى السيدات بنشر مقاطع فيديو بمواقع التواصل الإجتماعي تقوم خلالها بالرقص بملابس خادشة للحياء وبصورة مبتذلة منافية للآداب العامة.

عقب تقنين الإجراءات تم ضبط المذكورة بنطاق محافظة القاهرة، وبحوزتها (4 هواتف محمولة "بفحصها فنياً تبين إحتوائها على دلائل تؤكد على نشاطها الإجرامي" – كمية من مخدر الحشيش).

بمواجهتها اعترفت بحيازة المواد المخدرة للتعاطي ونشرها مقاطع الفيديو المشار إليها على صفحاتها بمواقع التواصل الإجتماعي لزيادة نسب المشاهدات وتحقيق أرباح مالية .

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.