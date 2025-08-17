كتب ـ رمضان يونس:

كشفت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية، ملابسات مقطع فيديو تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، تضمن تضرر إحدى السيدات من شقيق زوجها لقيامه بالتعدى عليها وأنجالها بالشرقية.

بالفحص تبين عدم ورود ثمة بلاغلات فى هذا الشأن، وبإجراء التحريات تبين حدوث مشاجرة بين طرف أول مدرسة "مصابة بكدمات متفرقة"، و طرف ثان "شقيق زوج المجنى عليها وزوجته، جميعهم مقيمين بدائرة مركز شرطة الزقازيق بالشرقية، وذلك لوجود خلافات عائلية بسبب لهو الأطفال، قام على إثرها الطرف الثانى بالتعدى على الطرف الأول بالضرب وإحداث الإصابات المشار إليها.

تمكنت القوات من إلقاء القبض على الطرف الثانى، و بمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه.

اتخذت الأجهزة الأمنية الإجراءات القانونية، وتولت النيابة العامة التحقيق.