كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، ملابسات ما تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي بشأن مقطع فيديو يتضمن وقوع مشاجرة استخدمت خلالها أسلحة بيضاء وألعاب نارية وزجاجات فارغة بمنطقة المعصرة بالقاهرة.

وأوضحت الوزارة في بيان لها، أنه بتلقى قسم شرطة المعصرة بلاغًا بحدوث مشاجرة بين طرف أول (5 أشخاص – بحوزتهم أسلحة بيضاء وزجاجات فارغة) وطرف ثانٍ (شخصان)، وجميعهم مقيمون بدائرة القسم.

وتبين أن سبب المشاجرة وقوع اصطدام بين سيارة يقودها أحد أفراد الطرف الثاني وأخرى خاصة بأحد أفراد الطرف الأول أثناء عودته للخلف، ما أدى إلى مشادة كلامية تطورت إلى مشاجرة، تعدى خلالها الطرفان على بعضهما بالضرب مستخدمين أسلحة بيضاء وألعابًا نارية وزجاجات فارغة.

وتمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط طرفي المشاجرة، وضبط بحوزة الطرف الأول السلاح الأبيض وعدد من الزجاجات الفارغة المستخدمة في الواقعة، وبمواجهتهم أقروا بارتكابها على النحو المشار إليه.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

