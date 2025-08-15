دماء في البدرشين.. قتيل ومصابان إثر مشاجرة دامية بسبب لهو الأطفال

كتب - محمد شعبان:

قُتل شخص وأصيب اثنان في مشاجرة طاحنة نشبت بين عائلتين بسبب لهو الأطفال بإحدى قرى مركز البدرشين جنوب الجيزة.

اللواء علاء فتحي مدير مباحث الجيزة تلقى إخطارًا من إدرة شرطة النجدة بنشوب مشاجرة ووجود ضحايا بقرية العزيزية.

انتقل رجال المباحث إلى محل البلاغ وتبين سقوط قتيل ومصابين اثنين في مشاجرة بين عائلتين أشعل فتيل شرارتها لهو الأطفال.

وتمكن الضباط من ضبط الطرفين ونقل المصابين إلى المستشفى للعلاج وتحرر المحضر اللازم.