سقوط شبكة تسول بالقاهرة.. والداخلية تنقذ 15 طفلًا

كتب - علاء عمران:

تمكنت الإدارة العامة لمباحث رعاية الأحداث بقطاع الشرطة المتخصصة من ضبط 15 شخصًا – بينهم 11 لهم معلومات جنائية – لاتهامهم باستغلال الأطفال في أعمال التسول وبيع السلع بطريقة إلحاحية، وذلك في دوائر أقسام شرطة "التجمع الأول – التجمع الخامس – القطامية" بالقاهرة.

كما جرى ضبط 15 طفلًا من المعرضين للخطر أثناء قيامهم ببيع السلع والتسول، وبمواجهة المتهمين أقروا بنشاطهم الإجرامي.

اتخذت الأجهزة الأمنية الإجراءات القانونية اللازمة، وسُلّم الأطفال إلى ذويهم بعد أخذ التعهدات بحسن رعايتهم، مع التنسيق مع الجهات المختصة لإيداع من تعذر الوصول إلى ذويهم في دور الرعاية المناسبة.

تأتي هذه الجهود في إطار مواصلة وزارة الداخلية مكافحة جرائم استغلال الأحداث.