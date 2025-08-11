الداخلية تضبط بطل فيديو الألفاظ الخادشة بعين شمس

كتب- علاء عمران:

كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى يتضمن قيام أحد الأشخاص بترويع المواطنين والصياح بألفاظ خادشة للحياء بأحد الشوارع بمنطقة عين شمس بالقاهرة.

بالفحص تبين عدم ورود أية بلاغات فى هذا الشأن ، وأمكن تحديد وضبط الشخص الظاهر بمقطع الفيديو (عاطل – مقيم بدائرة القسم) ، وبمواجهته إعترف بإرتكاب الواقعة على النحو المشار إليه.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.