تأجيل محاكمة 29 متهمًا بالهيكل الإداري للإخوان

كتب- محمود الشوربجي:

قررت محكمة الجنايات، المنعقده بمجمع محاكم بدر، برئاسة المستشار وجدي عبد المنعم، وعضوية المستشارين عبد الجليل مفتاح وضياء عامر، وأمانة سر محمد هلال، تأجيل محاكمة 29 متهما في القضية رقم 47 لسنة 2025، المعروفة بالهيكل الإداري للإخوان بالنزهة لجلسة ٢٥ أكتوبر المقبل.

وجهت النيابة للمتهمين تهم قيادة جماعة أُسست على خلاف أحكام القانون، الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات منالعامة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحرية، بأن تولوا قيادة الهيكل الإداري بجماعة الإخوان.