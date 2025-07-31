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مخالفة مصورة تحرم سائق ميكروباص من مصدر رزقه بالمحلة.. ما القصة؟

10:11 م الخميس 31 يوليو 2025

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القاهرة - مصراوي:

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعى تضمن قيام قائد سيارة "ميكروباص" بالسير عكس الاتجاه بالغربية.

بالفحص تبين أنه بتاريخ 26 الجارى تبلغ لقسم شرطة ثان المحلة بمديرية أمن الغربية من شخص بأنه حال توقفه بسيارته على جانب الطريق بدائرة القسم، فوجئ بقيام قائد سيارة "ميكروباص" بالسير عكس الاتجاه واصطدامه بسيارته وإحداث تلفيات بها.

أمكن تحديد وضبط السيارة الميكروباص سارية التراخيص وقائدها (سائق - مقيم بالغربية)، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة دون قصد.

تم التحفظ على الميكروباص واتخاذ الإجراءات القانونية حيال قائدها.

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