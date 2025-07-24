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الدائري الإقليمي يشهد ضبط 1130 مخالفة و29 حالة تعاطٍ خلال 24 ساعة

11:30 ص الخميس 24 يوليو 2025

حملات مرورية

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كتب - علاء عمران:

واصلت الأجهزة الأمنية حملاتها المرورية والانضباطية بمحيط مناطق الأعمال على الطريق الدائري الإقليمي، ضمن جهودها لضبط المخالفات وتحقيق الانضباط.

وأسفرت الحملات، خلال 24 ساعة، عن ضبط 1130 مخالفة مرورية متنوعة، من بينها: تحميل ركاب بشكل مخالف، ومخالفات متعلقة بشروط التراخيص، وأخرى تتعلق بعوامل الأمن والمتانة.

كما جرى فحص 287 سائقًا، وتبين إيجابية 29 حالة لتعاطي المواد المخدرة، إلى جانب ضبط 14 محكومًا عليهم، صدرت بحقهم 27 حكمًا قضائيًا، بالإضافة إلى التحفظ على مركبتين لمخالفتهما قوانين المرور.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال الوقائع المُشار إليها.

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حملات مرورية مخالفات مرورية الدائري الإقليمي
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