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انتهاء موعد تنازل المرشحين بانتخابات مجلس الشيوخ عن الترشح

07:32 م الأحد 20 يوليو 2025

المستشار حازم حسين بدوي رئيس الهيئة الوطنية للانت

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كتب- أحمد عادل:

أعلن القاضي حازم بدوي رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، عن انتهاء موعد التنازل عن الترشح لانتخابات مجلس الشيوخ.

وتقدم أربع مرشحين بطلبات للتنازل عن ترشحهم على المقاعد الفردية، ثلاثة منهم عن دائرة محافظة القاهرة، والرابع عن دائرة محافظة الوادي الجديد، واعتمد مجلس إدارة الهيئة الوطنية للانتخابات هذه التنازلات على أن تُنشر بصحيفتي الأخبار والجمهورية،

ليصبح إجمالي عدد المترشحين على النظام الفردي ( 424 ) مترشح، منهم ( 183 ) مرشحاً مستقلاً، وعدد ( 241 ) مرشحاً عن الأحزاب السياسية.

وتؤكد الهيئة الوطنية للانتخابات أنها تتابع مع لجان الرصد التي شكلتها بجميع محافظات الجمهورية كافة صور الدعاية الانتخابية لكافة المترشحين.

وتهيب بالجميع الالتزام بضوابط الدعاية الانتخابية وفقاً لقرار مجلس إدارة الهيئة رقم 17 لسنة 2025، فضلاً عن مدونة السلوك الانتخابي الصادرة عن الهيئة والمعلنة على الموقع الإلكتروني الرسمي للهيئة الوطنية للانتخابات.

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الهيئة الوطنية للانتخابات انتخابات مجلس الشيوخ 2025 حازم بدوي
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