كتب - محمد شعبان:

فتاة عشرينية وقعت في غرام شاب ظنت أنه الحبيب، في لحظة ثقة أرسلت له صورًا شخصية دون أن تتوقع نوايا قلبه السوداء، وأن ما بدأ بحب خادع سينتهي بتهديد وابتزاز.

داخل قسم شرطة بولاق الدكرور غرب الجيزة، حضرت فتاة دموعها تسبق كلماتها، تحاول أن تستجمع ما تبقى من شجاعتها لتسرد مأساة قلبها قبل كرامتها.

أمام رئيس المباحث، قالت إنها وقعت في حب عامل بمطعم، يكبرها بعامين، وبمرور الوقت أرسلت له صورًا شخصية على هاتفه المحمول، ظنًا منها أن العلاقة أمان لكن الأمان كان وهمًا.

فجأة تحول صوت الحبيب إلى نبرة تهديد، والوعود إلى ابتزاز، طلب منها مبالغ مالية مقابل ألا يُفشي تلك الصور، ليصير حب الأمس سيفًا مسلطًا على رقبتها.

رغم صدمتها، رفضت الفتاة السكوت، وقررت المواجهة، واتخذت أولى خطوات استعادة كرامتها بتحرير محضر رسمي ضده.

مباحث بولاق الدكرور تحركت سريعًا، وألقت القبض على المتهم، وتحرير محضر بالواقعة وأحاله المأمور إلى النيابة العامة للتحقيق.