سقوط لافتة إعلانية يتسبب في إصابة 10 أشخاص ببولاق الدكرور

كتب- صابر المحلاوي:

شهدت منطقة بولاق الدكرور بمحافظة الجيزة، صباح اليوم السبت، سقوط لافتة إعلانية على عدد من المارة، ما أسفر عن إصابة 10 أشخاص بينهم 3 أطفال بإصابات متفرقة بين سحجات وكدمات.

تلقى المقدم أحمد عصام، رئيس مباحث بولاق الدكرور، بلاغًا يفيد بسقوط لافتة خرسانية تخص أحد محلات النظارات بدائرة القسم على المارة أثناء سيرهم في الشارع.

انتقلت قوات الشرطة إلى موقع الحادث، وتبين أن اللافتة سقطت فجأة على المارة، مما تسبب في إصابة 10 أشخاص تم نقلهم إلى المستشفى لتلقي الرعاية الطبية اللازمة.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، فيما فتحت النيابة العامة تحقيقًا موسعًا للوقوف على أسباب سقوط اللافتة، ومعرفة مدى التزام الجهة المالكة لاشتراطات السلامة.