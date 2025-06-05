كشف تفاصيل ظهور شخصين خلف نافذة حديدية بدعوى كونهما محتجزين

كتب ـ علاء عمران:

كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، حقيقة مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعي يظهر خلاله شخصين خلف نافذة حديدية بدعوى كونهما محتجزين بإحدى غرف الاحتجاز بالإسكندرية.

ورصدت وحدة المتابعة بوزارة الداخلية مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعي يظهر خلاله شخصين خلف نافذة حديدية بدعوى كونهما محتجزين بإحدى غرف الاحتجاز وقيامهما بتوجيه بعض عبارات السب ضد رجال الشرطة.

عقب تقنين الإجراءات ضبطت الأجهزة الأمنية القائم على نشر مقطع الفيديو وأقر بتحصله على مقطع الفيديو من الهاتف المحمول الخاص بعمه سائق، والذي قام بتصويره بالمشاركة مع أحد أصدقائه "تم ضبطه" إبان فترة دراستهما بإحدى المدارس الثانوية منذ عدة سنوات بدائرة قسم شرطة الرمل بالإسكندرية بغرض المزاح، وقام بنشره بقصد زيادة نسب المشاهدات وتحقيق أرباح مالية.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وتولت النيابة التحقيقات