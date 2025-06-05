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مباحث التموين تلاحق تجار الدقيق المدعم وتضبط 8 أطنان

11:54 ص الخميس 05 يونيو 2025

حملات أمنية - أرشيفية

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كتب ـ رمضان يونس:

واصل قطاع الأمن العام، بالتنسيق مع الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة ومديريات الأمن، حملاته التموينية المكثفة لمكافحة جرائم الغش التجاري والتلاعب في السلع المدعمة.

أسفرت جهود الحملات خلال 24 ساعة عن ضبط عدد من القضايا المتعلقة بالمخابز السياحية والحرة والمدعمة، حيث تم ضبط قرابة 8 من الدقيق أبيض و بلدي مدعم قبل ترويجها في الأسواق بالمخالفة للقانون.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين، ويجري استكمال التحقيقات بمعرفة الجهات المختصة.

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