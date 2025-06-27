أحرق زوجة عمه حية بزعم السحر.. ساعات الرعب على سرير الموت

كتب - محمد شعبان:

ساعات قليلة صارعت فيها ربة منزل الموت على سرير المستشفى إثر حروق طالت جسدها السبب فيها ابن شقيق زوجها بعدما أضرم النيران فيها بدعوى تعمدها إيذاءه بأعمال الدجل والشعوذة بفيصل.

المشهد سبقته مقدمات كانت بمثابة جرس إنذار بما سيحدث لاحقًا. قبل الحادث بيوم حضر المتهم إلى محل ابن عمه يشكو إليه سوء أحواله النفسية قبل المادية حتى أن خلافات حادة نشبت وبينه وبين والده وأخبره "حاسس حد عاملي عمل".

لم يفطن ابن العم لحديث المتهم لكن مكالمة تلقاها من الجيران في اليوم التالي حملت الخبر اليقين "إلحق أمك بسرعة.. ابن عمك ولع فيها ونط من الشباك" ليتم نقلهما إلى المستشفى للعلاج.

المصابة أخبرت ابنها بتفاصيل ما حدث قبل فقدانها للوعي "ابن عمك جه البيت ودخلت أعمله حاجة يأكلها وفجأة لقيته رمى عليها بنزين وولع فيا" ظنًا أنها لجأت للسحر لإيذائه.

دعوات الابن والأهل بنجاة المصابة لم تكف لإنقاذها، لفظت أنفاسها الأخيرة متأثر بإصابتها، وتحفظت الشرطة على المتهم تمهيدا لسماع أقواله بعد تماثله للشفاء وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.