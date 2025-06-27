المرور يضبط 52 ألف مخالفة مرورية في 24 ساعة

كتب - علاء عمران:

واصلت أجهزة وزارة الداخلية حملاتها المرورية المكثفة على كافة الطرق والميادين، وأسفرت الجهود خلال 24 ساعة عن ضبط 52,959 مخالفة مرورية متنوعة.

وشملت الضبطيات: 985 مخالفة سير بدون تراخيص، و22 مخالفة متعلقة بالدراجات النارية، و42,529 مخالفة تجاوز للسرعة المقررة، و6 مخالفات خاصة بالمواقف العشوائية، و602 مخالفة استخدام الهاتف المحمول أثناء القيادة، و18 مخالفة لعدم الالتزام بشروط التراخيص.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال جميع المخالفين، مع التأكيد على استمرار الحملات لتحقيق الانضباط المروري والحد من الحوادث.