كتب- علاء عمران:

قررت وزارة الداخلية مد فعاليات المرحلة الـ27 من مبادرة "كلنا واحد" لمدة شهر، اعتباراً من 1 يوليو 2025 ولمدة شهر، لتوفير كافة السلع الغذائية وغير الغذائية بجودة عالية وبأسعار مخفضة بنسبة تصل إلى 40%، وذلك بالتنسيق مع مختلف قطاعات الوزارة ومديريات الأمن على مستوى الجمهورية، حيث تتوافر السلع بجودة عالية وأسعار مخفضة بالمنافذ والسرادقات الموضحة على الموقع الرسمي لوزارة الداخلية (moi.gov.eg).

كما تعلن الوزارة عن تخفيضات خاصة يوم 30/6/2025، بمناسبة الاحتفال بذكرى ثورة 30 يونيو، بمشاركة عدد (82) مولًا تجاريًّا، وكذا (199) كيانًا صناعيًّا بإجمالي (2151) فرعًا، (46) سلسلة تجارية بإجمالي (2314) فرعًا، بالإضافة إلى (1441) فرعًا لكبرى المطاعم ومحال الحلويات، (22) مستشفى ومعمل تحاليل ومراكز أشعة وصيدلية بإجمالي (204) فروع، (41) دار عرض سينمائي بإجمالي (272) شاشة عرض، (315) وحدة "فينوس" للإضاءة المتنقلة على مستوى الجمهورية.. كما هو موضح على الموقع الرسمي لوزارة الداخلية (moi.gov.eg).

كما تواصل الوزارة توفير كافة السلع الغذائية وغير الغذائية بأسعار مخفضة من خلال عدد (1100) منفذ ثابت ومتحرك بالميادين والشوارع الرئيسية، وقوافل السيارات الخاصة بمنظومة "#أمان" التابعة للوزارة.. والموضحة على الموقع الرسمي لوزارة الداخلية (moi.gov.eg).

يأتي ذلك في إطار استمرار جهود وزارة الداخلية لرفع الأعباء عن كاهل المواطنين، وانطلاقًا من المسؤولية المجتمعية للوزارة الهادفة إلى المساهمة في تقديم كافة أوجه الرعاية الإنسانية والاجتماعية للمواطنين.

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