مصرع عنصرين إجراميين في مداهمة بؤرًا خطرة بالإسماعيلية وجنوب سيناء

كتب - علاء عمران:

واصلت أجهزة وزارة الداخلية توجيه ضرباتها الاستباقية للبؤر الإجرامية المتورطة في جلب المواد المخدرة وحيازة الأسلحة غير المرخصة، حيث نجحت في إحباط نشاط تشكيلات إجرامية خطرة تنشط في محافظتي الإسماعيلية وجنوب سيناء.

كانت معلومات وتحريات قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، بالتنسيق مع الأجهزة المعنية، قد أكدت تورط عناصر إجرامية شديدة الخطورة في محاولة جلب كميات ضخمة من المواد المخدرة بقصد الاتجار، فضلًا عن حيازتهم أسلحة نارية وذخائر غير مرخصة.

عقب تقنين الإجراءات، تم استهداف المتهمين بالتنسيق مع قطاع الأمن المركزي، وأسفر التعامل عن مصرع عنصرين شديدي الخطورة سبق اتهامهما في جنايتين (مخدرات – شروع في قتل)، بينما تم ضبط باقي عناصر التشكيل.

وعُثر بحوزتهم على 488 كيلو جرامًا من المواد المخدرة المتنوعة (حشيش، هيدرو)، بالإضافة إلى 2 بندقية آلية، وطبنجة، وتُقدر القيمة المالية للمضبوطات بحوالى 54 مليون جنيه.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.