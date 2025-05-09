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سيدة تنتحل صفة طبيبة وتُجري عمليات تجميل داخل عيادة وهمية بالجيزة

11:12 ص الجمعة 09 مايو 2025

ضبط متهمة - تعبيرية

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كتب - عاطف مراد:

تمكنت أجهزة وزارة الداخلية من ضبط سيدة انتحلت صفة طبيبة، وأدارت عيادة طبية غير مرخصة بمنطقة الأهرام في الجيزة، بعد أن استغلت مواقع التواصل الاجتماعي في الترويج لنشاطها المشبوه.

كشفت التحريات أن المتهمة، المقيمة بالجيزة، انتحلت صفة طبيبة وأجرت عمليات تجميل دون أي ترخيص طبي، مما شكل خطرًا على صحة المواطنين. ونجحت في استقطاب ضحاياها عبر منشورات دعائية مضللة على مواقع التواصل.

أسفر التفتيش عن ضبطها داخل العيادة غير المرخصة، وبحوزتها عدد من الأجهزة والأدوات الطبية، إضافة إلى شهادات ومحررات مزورة استخدمتها في خداع المواطنين. وبمواجهتها، أقرت بنشاطها غير المشروع وتحصلها على المستندات المزورة من شخصين محبوسين حاليًا على ذمة قضايا تزوير.

جرى اتخاذ الإجراءات القانونية بحقها، وإحالتها إلى جهات التحقيق المختصة.

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سيدة انتحلت صفة طبيبة أدارت عيادة طبية خطر على صحة المواطنين
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