مهندسة تطلب خلع زوجها: طردني من الشقة علشان عندي برد

كتبت- نور العمروسي:

أقامت "هبه. ع" دعوى قضائية أمام محكمة الأسرة بمدينة نصر، تطلب فيها الخلع من زوجها مبررة طلبها "جوزي طردني عشان عندي برد".

تروي "هبه" 29 سنة- مهندسة: تزوجت منذ من "عماد. أ" 34 سنة محاسب، منذ عام تقريبًا، والمشكلة التي أعاني منها أن زوجي لديه شكوك دائمة وفوجئت بذلك بعد الزواج مباشرة.

أضافت الزوجة : "جوزي بيطلب مني غسل الغسالة قبل غسل ملابسه.. وأقوم بنشر ملابسه داخل إحدى غرف الشقة خوفًا تلوث الجو"، الأمر لم يتوقف عند ذلك بل وصل إلى أنه منع دخول أقاربي إلى شقتنا.

استكملت هبه: ذات يوم أصبت ببرد شديد وعند عودة زوجي إلى الشقة طالبني بالذهاب إلى منزل أسرتي لحين انتهائي من فترة العلاج، حتى تفاجئت بقيامه بوضع ملابسي داخل شنطة وطلب سيارة لتوصيلي إلى منزل أسرتي.

تختتم: عقب شفائي لجأت إلى محكمة الأسرة وأقمت دعوى خلع حملت 842 لسنة 2025 ولازالت منظورة أمام المحكمة لم يتم الفصل بها.