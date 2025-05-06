مصرع طفل سقط من الطابق السابع بمدينة نصر

كتب- عاطف مراد:

لقي طفل مصرعه إثر سقوطه من الطابق السابع بإحدى العقارات الكائنة بحي السفارات بمدينة نصر.

وتلقت غرفة عمليات القاهرة بلاغًا يفيد بسقوط الطفل -جيبوتي الجنسية- من مرتفع، وتوجهت قوات الشرطة والإسعاف إلى مكان الحادث، وتبين وفاة الطفل فور سقوطه.

وتجرى حاليًا معاينة من قبل رجال الشرطة، فيما ينتظر وصول جهات التحقيق لمباشرة التحقيقات حول ملابسات الحادث.