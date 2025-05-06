مصرع طفل سقط من الطابق السابع بمدينة نصر
11:04 م الثلاثاء 06 مايو 2025
كتب- عاطف مراد:
لقي طفل مصرعه إثر سقوطه من الطابق السابع بإحدى العقارات الكائنة بحي السفارات بمدينة نصر.
وتلقت غرفة عمليات القاهرة بلاغًا يفيد بسقوط الطفل -جيبوتي الجنسية- من مرتفع، وتوجهت قوات الشرطة والإسعاف إلى مكان الحادث، وتبين وفاة الطفل فور سقوطه.
وتجرى حاليًا معاينة من قبل رجال الشرطة، فيما ينتظر وصول جهات التحقيق لمباشرة التحقيقات حول ملابسات الحادث.
مصرع طفل سقط من الطابق السابع سقوط طفل من الطابق السابع حي السفارات بمدينة نصر سقوط طفل جيبوتي الجنسية من مرتفع
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