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مصرع طفل سقط من الطابق السابع بمدينة نصر

11:04 م الثلاثاء 06 مايو 2025

إسعاف أرشيفية

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كتب- عاطف مراد:

لقي طفل مصرعه إثر سقوطه من الطابق السابع بإحدى العقارات الكائنة بحي السفارات بمدينة نصر.

وتلقت غرفة عمليات القاهرة بلاغًا يفيد بسقوط الطفل -جيبوتي الجنسية- من مرتفع، وتوجهت قوات الشرطة والإسعاف إلى مكان الحادث، وتبين وفاة الطفل فور سقوطه.

وتجرى حاليًا معاينة من قبل رجال الشرطة، فيما ينتظر وصول جهات التحقيق لمباشرة التحقيقات حول ملابسات الحادث.

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مصرع طفل سقط من الطابق السابع سقوط طفل من الطابق السابع حي السفارات بمدينة نصر سقوط طفل جيبوتي الجنسية من مرتفع
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