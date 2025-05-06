أب يهتك عرض طفلته ويجبر نجل خالتها على مواقعتها.. والجنايات تعاقبه بالسجن 36 سنة (حيثيات الحكم)

كتب - أحمد عادل:

أودعت محكمة جنايات الجيزة حيثيات حكمها على المتهم "ر. أ." بالسجن لمدة 36 سنة، لاتهامه بمواقعة طفلته بالقوة، وإجبار نجل خالتها على مواقعتها بالإكراه وتصويرهما، وتعاطي وإحراز مواد مخدرة في منطقة الشرفا.

صدر القرار برئاسة المستشار حسين فاضل عبد الحميد، وعضوية المستشارين عبد الرحيم علي علي، ومعوض ثروت رجب، وبحضور وكيل النيابة العامة محمد مصطفى كامل، وأمانة سر خالد شعبان.

وجاء في الحيثيات أن واقعة الدعوى، حسبما استقرت في يقين المحكمة واطمأن إليها ضميرها وارتاح لها وجدانها، مستخلصة من أوراق الدعوى وما تم فيها من تحقيقات وما دار بجلسة المحاكمة، تتلخص في أن المجني عليها "ص. ر."، 16 عامًا، اتهمت والدها "ر. أ." بالتعدي عليها جنسيًا بالقوة منذ فترة.

وتابعت الحيثيات أن المتهم اعتدى على طفلته بالضرب، مهددًا إياها بسلاح أبيض "مطواة" لشل مقاومتها، محدثًا إصابات بها. وبعد أن تمكن منها، نزع ملابسها عنوة وواقعها في البداية من دبرها ثم من قبلها، لمرات عديدة، وهو المتولي تربيتها في المسكن بغياب والدتها.

وأضافت أنه استدرج ابن خالتها، المتهم الثاني "م. ر."، وبعد تهديده بسلاح أبيض وسلاح محدث صوت، أكرهه على مواقعة الطفلة، وأجبره على التوقيع على 12 إيصال أمانة على بياض. كما صوّر المواقعة بكاميرا هاتفه المحمول، واحتفظ بالفيديو على هاتفه.

وثبت بتقرير الطب الشرعي أن الواقعة جائزة الحدوث وفق رواية المجني عليها. كما أثبت تقرير قسم أبحاث التزييف والتزوير بالطب الشرعي أن المتهم الثاني هو من وقّع على الإيصالات المضبوطة تحت تأثير الإكراه. وبعد مناقشة المبلغة، أكدت أن والدها يتعاطى المخدرات.

وأجرت النيابة العامة تحليلًا للمتهمين، فثبت إيجابية تعاطيهما لمخدر الحشيش.

ولهذه الأسباب، وحيث اطمأنت المحكمة لتحريات رجال المباحث وتحقيقات النيابة العامة وما تضمنته من أدلة، ولم تلتفت إلى إنكار المتهمين لعدم وجود دليل يدعمه، قررت المحكمة حضوريًا:

أولًا: معاقبة المتهم الأول "ر. أ." بالسجن المؤبد لاتهامه بمواقعة طفلته.

ثانيًا: معاقبته بالسجن 7 سنوات لإجباره المتهم الثاني على مواقعة طفلته.

ثالثًا: معاقبته بالسجن 3 سنوات لاتهامه بهتك عرض طفلته ونجل خالتها، وتغريمه 10 آلاف جنيه.

رابعًا: معاقبته بالسجن سنة وتغريمه ألف جنيه لتعاطي المواد المخدرة.

خامسًا: معاقبة المتهم الثاني "م. ر." بالسجن 3 سنوات لاتهامه بإحراز وتعاطي المواد المخدرة.