شيماء تطلب خلع زوجها: "طلع حرامي وفيسبوك فضحه"

كتبت- فاطمة عادل:

تقدمت "شيماء.ع"، 27 سنة، ربة منزل، بدعوى خلع ضد زوجها أمام محكمة الأسرة في التجمع الخامس، بعدما اكتشفت بالصدفة تورطه في جريمة سرقة هاتف محمول وثقتها إحدى كاميرات المراقبة.

تحكي "شيماء" عن الواقعة قائلة: "كنت بتفرج على فيديو على الفيسبوك عن لص راكب موتوسيكل وسرق موبايل من بنت ماشية في الشارع، وفجأة لمحت حاجة غريبة.. ركزت في الفيديو، واتفاجئت إن اللي راكب المكنة ده جوزي".

شعرت الزوجة في البداية بعدم التصديق، لكن بعد إعادة الفيديو عدة مرات، تأكدت من ملامحه وملابسه التي كان يرتديها في نفس اليوم. وأوضحت: "واجهته بالأمر، لكنه أنكر تمامًا وهاجمها واتهمها بالجنون".

وأضافت "شيماء": "كنت دايمًا شاكة فيه، بيغيب كتير، ومش عارفة شغلانه ثابتة، لكن ماكنتش أتخيل إنه يوصل لدرجة السرقة. حسيت بإهانة وكأني عايشة مع مجرم".

وعندما حاولت التحدث معه بهدوء، اتسم رد فعله بالعصبية الشديدة وهددها بالضرب إذا تحدثت في الأمر مرة أخرى. وأكدت "شيماء": "أنا ست محترمة وأريد أن أعيش بكرامتي. مش مستعدة أكمل حياتي مع واحد ممكن يدخل السجن ويسبني في المجتمع".

وأنهت "شيماء" حديثها قائلة: "لم أشعر بالأمان أو الاحترام في علاقتي الزوجية. بعدما اكتشفت الوجه الحقيقي لزوجي، أصبح استمرار الزواج مستحيلًا".

وقد لجأت "شيماء" بعد رفضه طلبها بالطلاق وابتعاده عن المنزل فترة طويلة، إلى محكمة الأسرة في التجمع الخامس، ورفعت دعوى خلع برقم 1138 لسنة 2024. لا تزال الدعوى قيد النظر أمام المحكمة ولم يتم الفصل فيها حتى الآن.