تفاصيل مشاجرة بين الفنانة جوري بكر وطليقها داخل كمبوند بأكتوبر

كتب- صابر المحلاوي:

تباشر النيابة العامة بجنوب الجيزة التحقيقات في واقعة مشاجرة نشبت بين الفنانة جوري بكر وطليقها داخل أحد الكمبوندات الشهيرة بمدينة 6 أكتوبر، على خلفية خلافات أسرية تتعلق بمصروفات نجلهما.

كانت الأجهزة الأمنية قد تلقت بلاغًا من الفنانة شيماء محمد أبو بكر، الشهيرة باسم جوري بكر، البالغة من العمر 37 عامًا، يفيد بوقوع مشاجرة بينها وبين طليقها المهندس رامي أحمد، داخل كمبوند "بالم هيلز" بمنطقة أكتوبر.

وأفادت الفنانة في بلاغها، بأنه أثناء وجودها داخل مسكنها، حضر طليقها لرؤية نجلهما "تميم" (عامان)، إلا أن خلافًا حول المصروفات تطور إلى مشادة كلامية أعقبها تشابك بالأيدي.

وعلى الفور، انتقلت قوة أمنية من قسم شرطة أول أكتوبر إلى موقع البلاغ، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

ويُجري رجال المباحث حاليًا سماع أقوال الشهود، وتفريغ كاميرات المراقبة بمحيط الواقعة، للوقوف على ملابسات الحادث، تمهيدًا لعرض الأطراف على النيابة العامة التي باشرت التحقيقات.