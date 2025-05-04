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جثة و3 مصابين في حادث تصادم واشتعال النيران في سيارة أمام محطة وقود بطريق الواحات

10:20 م الأحد 04 مايو 2025

حريق سيارة ارشيفية

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كتب - محمد شعبان:

لقي شخص مصرعه وأصيب 3 أخرون في تصادم جماعي بطريق الواحات اليوم الأحد.

تلقى مسؤول غرفة عمليات المرور إخطارًا من إدارة شرطة النجدة بوقوع حادث ووجود ضحايا قبل مول مصر.

تبين بالفحص المبدئي اصطدام عدة سيارات بطريق الواحات اتجاه مول مصر مما أسفر عن حالة وفاة و3 مصابين نقلوا إلى المستشفى للعلاج.

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في سياق آخر، اشتعلت سيارة أمام محطة وقود بذات الطريق، ودفع مدير الدفاع المدني بسيارتي إطفاء بقيادة نائبه لقطاع أكتوبر للسيطرة على الحريق دون امتداد النيران للمحطة.

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