"انفصلت عنه فقتل طفلها انتقامًا".. ماذا قال المتهم بإنهاء حياة نجل زوجته بالسلام في التحقيقات؟

كتب- أحمد عادل:

أدلى المتهم "رضا ن." باعترافات تفصيلية أمام جهات التحقيق، عن كيفية ارتكابه جريمة قتل الطفل "مهران فارس" نجل زوجته العرفية بالسلام.

وقال المتهم في التحقيقات، أنه في صباح يوم الواقعة هاتف والدة المجني عليه مُخبراً إياها بقدومه لزيارتها حتى لا تتعجب من تواجده، و عرج على مدرسة القتيل، الذي ما أن أبصره حتى استهلّ فرحاً، طالبًا اصطحابه للمكوث طرفه لما بينهما من حسن العشرة والمعاملة.

وتابع المتهم، أنه رفض واصطحب المجني عليه إلى العقار سكن والدته، و بالوصول طلب منه القتيل شراء بعض الطعام من حانوت البقالة ، فأمده بالمال وتركه لينطلق إلى ذات الحانوت بينما انتظر عودته بمدخل العقار آنف البيان.

واستطردت المتهم، أنه مكر على القتيل القول ما أن عاد إليه، وأخبره بوجود مفاجأة تسره في انتظاره وأمره بتتبعه، وما أن دلف إلى إحدى الوحدات السكنية التي لازالت قيد الانشاء، وقف من خلفه و باغته، قابضاً على أنفاسه، مُطبقاً بكلتا يديه على أنفه، متيقناً من عدم قدرته على المقاومة مستغلاً في ذلك حداثة سنه، و إصابته بإعياء "دور برد"، ثم أحكم قبضته عليه إثر تشبث القتيل و ركل قدميه أرضاً مستغيثاً، حتى خارت قواه و ما أن أيقن مفارقته للحياة حتى حمله إلى والدته، مُخبراً إياها بسقوطه على درج العقار حال صعوده.

وقررت النيابة العامة، إحالة "رضا ن." إلي المحاكمة الجنائية، على خلفية اتهامه بقتل طفل زوجته العرفية بالسلام.