6 مصابين في انقلاب ميكروباص أعلى الأوسطي

كتب - محمد شعبان:

أصيب 6 أشخاص في انقلاب ميكروباص أعلى الطريق الأوسطي، الأحد.

تلقى مسؤول غرفة عمليات المرور إخطارًا من إدارة شرطة النجدة بوقوع حادث ووجود مصابين بعد الكارتة.

انتقلت الخدمات المرورية إلى محل البلاغ وتبين بالفحص انقلاب سيارة ميكروباص اتجاه مدينة 6 أكتوبر نتيجة اختلال عجلة القيادة بيد السائق أعلى الطريق.

ونتج عن الحادث سقوط 6 مصابين نقلوا إلى مستشفى أكتوبر المركزي للعلاج وجنبت إدارة المرور حطام السيارة نهر الطريق.