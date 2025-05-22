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مباحث القاهرة الجديدة تكشف سر جثة داخل جراج

11:34 م الخميس 22 مايو 2025

أرشيفية- جثة

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كتب - محمد شعبان:

لقي شخص مصرعه صعقًا بالكهرباء داخل جراج بمبنى تحت الإنشاء بالقاهرة الجديدة، مساء الخميس.

تلقى مأمور قسم شرطة أول القاهرة الجديدة إخطارًا من إدارة شرطة النجدة بالعثور على جثة أمام مول تجاري.

انتقلت قوة أمنية إلى العقار رقم 438 بمساكن الأندلس، وتبين أن حالة الوفاة نتيجة صعق كهربائي داخل جراج سيارات بمبنى تحت الإنشاء.

وأودعت الشرطة الجثة ثلاجة المشرحة تحت تصرف النيابة العامة للتصريح بالدفن بعد إنهاء الإجراءات.

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جثة صعق كهربائي القاهرة الجديدة جراج مول
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