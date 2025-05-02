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ضبط عصابة لغسل أموال بقيمة 300 مليون جنيه من تجارة المخدرات في الفيوم

04:11 م الجمعة 02 مايو 2025

ضبط متهم - تعبيرية

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كتب- علاء عمران:

أجرى قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بوزارة الداخلية، بالتنسيق مع الأجهزة المعنية، تحقيقات موسعة أسفرت عن ضبط 5 أشخاص لهم معلومات جنائية، يقيمون بدائرة مركز شرطة الفيوم، لاتهامهم بغسل الأموال المتحصلة من نشاطهم الإجرامي في ترويج المواد المحظورة.

وكشفت التحريات أن المتهمين حاولوا إخفاء مصادر أموالهم غير المشروعة ومنحها طابعًا قانونيًا، من خلال تأسيس أنشطة تجارية وشراء عقارات وأراضٍ زراعية، إضافة إلى سيارات ودراجات نارية، لإظهارها وكأنها ناتجة عن مصادر شرعية.

وقدرت السلطات قيمة هذه الممتلكات بحوالي 300 مليون جنيه.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية بحق المتهمين.

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وزارة الداخلية غسل أموال
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