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اشترى فيلات وسيارات.. القبض على تاجر عملة غسل 100 مليون في الشركات

11:57 ص الإثنين 19 مايو 2025

ضبط متهم - تعبيرية

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كتب – علاء عمران:

تمكن قطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية، من ضبط أحد الأشخاص – له معلومات جنائية – مقيم بمحافظة الدقهلية، لقيامه بغسل أموال تُقدَّر بنحو 100 مليون جنيه، حصيلة نشاطه غير المشروع في مجال الاتجار بالنقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفي.

كشفت التحريات أن المتهم قام بإخفاء مصدر الأموال غير المشروعة من خلال توظيفها في أنشطة ظاهرها قانوني، مثل شراء العقارات، والأراضي، والسيارات، وتأسيس شركات، بهدف إضفاء طابع الشرعية على تلك الأموال.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتؤكد وزارة الداخلية استمرار جهودها في تتبع وملاحقة مرتكبي جرائم غسل الأموال، حمايةً للاقتصاد القومي وردعًا للأنشطة الإجرامية.

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