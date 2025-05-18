قرار قضائي بشأن المتهمين بقتل طبيب لسرقته بالتجمع

كتب- أحمد عادل:

قررت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، تأجيل محاكمة أربعة متهمين في قضية مقتل طبيب داخل شقته بالتجمع الخامس بدافع السرقة، إلى جلسة 21 مايو الجاري، لحضور محامي المتهمين.

وجاء في أمر الإحالة أن اثنتين من المتهمات استدرجتا المجني عليه إلى داخل مسكنه بعد أن خططن لجريمتهما مسبقًا، بمشاركة المتهمين الآخرين. وبيّن أمر الإحالة أن المتهمة الأولى انتظرت بالخارج، بينما دخلت الثانية إلى الطبيب داخل شقته، وراودته عن نفسه، حتى تجرد من ملابسه.

وعندما أدرك المجني عليه نواياها، قاومها، فاستدعت شريكتها التي سارعت إلى دخول الشقة، وشاركتها في الاعتداء عليه بالضرب في مناطق متفرقة من جسده حتى فقد وعيه. بعد ذلك، قامتا بتوثيق يديه وقدميه وتكميم فمه باستخدام أدوات أعدتاها مسبقًا، شملت "قفازين، ولاصقًا طبيًا، وسلكًا كهربائيًا"، لمنع مقاومته أو استغاثته.

وأضاف أمر الإحالة أن المتهمتين استخدمتا وشاحًا لخنقه عمدًا، قاصدتين إزهاق روحه، وهو ما أسفر عن وفاته متأثرًا بالإصابات المبيّنة في تقرير الطب الشرعي، وذلك على النحو الذي كشفت عنه التحقيقات.