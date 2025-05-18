تفحم أتوبيس وسيارة أمام مدرسة خاصة بحدائق الأهرام ونقل مصاب إلى المستشفى

كتب - محمد شعبان:

تفحم أتوبيس وسيارة في أرض فضاء أمام مدرسة خاصة بحدائق الأهرام غرب الجيزة، مما أسفر عن إصابة شخص واحد نُقل إلى المستشفى.

تلقى مأمور قسم الهرم إخطارًا من إدارة شرطة النجدة بتصاعد أدخنة كثيفة بجوار مدرسة "الحسام" بالبوابة الثالثة.

وبالفحص، تبين اشتعال النيران في أتوبيس وسيارة أخرى بأرض فضاء أمام مدرسة الحسام الخاصة بمنطقة ص، وأسفر الحادث عن إصابة واحدة.

تمكنت قوات الحماية المدنية بالجيزة من السيطرة على الحريق، ومنعت امتداد النيران إلى مبنى المدرسة.