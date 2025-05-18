الداخلية تكشف ملابسات فيديو التعدي على أحد المواطنين بالضرب في القليوبية

كتب- علاء عمران:

نجحت الأجهزة الأمنية في كشف ملابسات مقطع فيديو تم تداوله عبر أحد الحسابات على مواقع التواصل الاجتماعي، يظهر تعدي عدد من الأشخاص على آخر بالضرب وإحداث إصابته بمحافظة القليوبية.

وبالفحص تبين أن الواقعة تعود إلى يوم 5 أبريل الماضي، حيث ورد بلاغ إلى مركز شرطة شبين القناطر بوقوع مشاجرة بإحدى قرى المركز، بين طرف أول: عامل (مصاب بعدة جروح) ووالده، وطرف ثانٍ: ثلاثة أشخاص مصابين بجروح وكدمات، وذلك بسبب خلافات حول الجيرة.

وأسفرت المشاجرة عن تعدي الطرفين على بعضهم البعض باستخدام أسلحة بيضاء، مما أدى إلى وقوع الإصابات المشار إليها.

وقد تم ضبط طرفي المشاجرة في حينه، واتُخذت الإجراءات القانونية اللازمة، وأُحيلوا إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.