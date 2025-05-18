رئيس بعثة الحج الرسمية: وصول 4000 حاج إلى المدينة المنورة وبدء رحلات مكة المكرمة

كتب- علاء عمران:

أعلن اللواء مساعد وزير الداخلية لقطاع الشئون الإدارية والرئيس التنفيذي لبعثة الحج المصرية، عن وصول 4000 حاج من بعثة حج القرعة إلى المدينة المنورة.

وأوضح مساعد الوزير أنه تم البدء في توجيه رحلات حجاج القرعة إلى مكة المكرمة بالتوازي مع رحلات المدينة المنورة، في إطار خطة التفويج المعدة مسبقًا.

وأكد استمرار الجسر الجوي بين مصر والمملكة العربية السعودية لنقل حجاج بعثة القرعة إلى الأراضي المقدسة خلال الأيام المقبلة، وفقًا للجدول الزمني المحدد.

وأشار إلى أن مسؤولي بعثة القرعة كانوا في استقبال الحجاج لدى وصولهم إلى مطار الملك عبد العزيز الدولي بجدة، لمتابعة إجراءات الوصول والتفويج إلى مكة المكرمة، استعدادًا لتسكينهم في الفنادق الواقعة بالمنطقة المركزية المحيطة بالحرم المكي الشريف.

وأضاف أن فرق البعثة تقوم يوميًا بمراجعة جاهزية مقار إقامة الحجاج قبل وصولهم، والتأكد من توافر كافة سبل الراحة والخدمات اللازمة، بما يضمن تسكينهم فورًا وبأعلى مستوى من الرعاية.

وأوضح أن خطة التفويج تتضمن سفر نصف الحجاج إلى مطار المدينة المنورة على أن تكون عودتهم إلى أرض الوطن عبر مطار جدة، بينما يسافر النصف الآخر إلى مطار جدة وتكون عودتهم عبر مطار المدينة المنورة.

وشدد على رفع درجة الاستعداد في صفوف ضباط بعثة القرعة بمطاري الأمير محمد بن عبد العزيز بالمدينة المنورة، ومطار الملك عبد العزيز الدولي بجدة، لتسهيل وإنهاء إجراءات وصول الحجاج بسرعة ويسر، تنفيذًا لتوجيهات اللواء محمود توفيق وزير الداخلية، بتقديم كافة أوجه الرعاية لضيوف الرحمن، وتمكينهم من أداء المناسك بسهولة وراحة.

وأكد مساعد الوزير أن جميع أفراد بعثة حج القرعة يعملون على مدار 24 ساعة لتقديم كافة التيسيرات للحجاج، منذ لحظة سفرهم وحتى عودتهم سالمين إلى أرض الوطن.

كما أهاب بالحجاج ضرورة التعاون مع مسؤولي البعثة، والالتزام بالضوابط المنظمة للحج التي تم الإعلان عنها مسبقًا، والتي تصب جميعها في مصلحة الحجاج وتضمن سلامتهم وراحتهم.

من جانبهم، أعرب الحجاج عن سعادتهم بحسن الاستقبال والتنظيم، والتسكين في فنادق قريبة من المسجد النبوي، كما أشادوا بالخدمات المقدمة من البعثة، خاصة ما يتعلق بالرعاية الطبية وتنظيم زيارات جماعية لزيارة الروضة الشريفة.